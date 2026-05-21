Présent ce jeudi à Madrid pour l’avant première de sa série documentaire, « Rafa », qui sortira le 29 mai prochain sur la plateforme américaine, Netflix, Rafael Nadal a pris le temps de s’entretenir avec plusieurs médias, dont Marca.
Eu au cours de cette interview réalisée chez nos confrères espagnols, l’homme aux 14 Roland‐Garros a évoqué les nombreuses fois où il avait dû jouer sous anti‐inflammatoires au cours de sa carrière à cause de douleurs à répétition, dont celle bien connue à son pied (syndrome de Mueller‐Weiss).
Une prise excessive de médicament loin d’être sans conséquence, comme il l’a révélé.
« Un jour, je me suis dit : « Bon, si tu prétends qu’il y a une limite entre ce qui est bien et ce qui ne l’est pas, c’est désormais moi qui décide quand prendre des anti‐inflammatoires, quand ne pas en prendre, combien j’en prends ou combien je n’en prends pas. » Et ils (les membres de son équipe, ndlr) ne s’en rendaient pratiquement pas compte. Tout simplement parce que, bien sûr, ça me mettait mal à l’aise de devoir demander tout le temps leur avis alors qu’ils n’étaient pas d’accord avec ça. Mais de mon point de vue, c’était ça ou je ne jouais plus au tennis. Donc quand je dis qu’il y a une limite entre ce qui est bien et ce qui ne l’est pas, c’est parce qu’au final, je sais que c’est nocif pour mon corps. D’ailleurs, comme je l’ai dit, j’ai eu deux perforations intestinales à cause de la prise excessive d’anti‐inflammatoires. Mais si ça n’avait pas été le cas, ma carrière aurait été complètement différente. »
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 16:06