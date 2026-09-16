Rafael Jodar est sélec­tionné pour la première fois en équipe de Coupe Davis Espagnole et sera sans aucun doute l’un des arti­sans de cette campagne 2026 de la Roja.

Interrogé en marge de l’évé­ne­ment par Movistar Plus Deporte, la révé­la­tion de l’année s’est exprimé au sujet de sa rela­tion parti­cu­lière avec son père qui est souvent seul dans son box ce qui a pu choqué pas mal de connais­seur du monde du tennis actuel.

Selon lui, ils ont une très bonne rela­tion et c’est la seul personne qui fait partie de son équipe actueel­metn c’est seule­ment poiur ca.

« Le fait de n’avoir que mon père dans mon box est quelque chose d’assez inha­bi­tuel sur le circuit, car la plupart des joueurs sont entourés de beau­coup de personnes. C’est vrai que c’est notre première année, donc nous essayons d’apprendre de chaque erreur, mais aussi de ce qui fonc­tionne bien, afin de repro­duire les bonnes choses l’année prochaine et de progresser grâce à nos erreurs. Pour l’instant, cette année, ça fonc­tionne et les choses se passent bien. La vérité, c’est que nous nous enten­dons très bien. Il est prati­que­ment toutes les semaines avec moi. Je sais que ce n’est pas facile de passer autant de temps avec une seule personne, mais nous avons une très bonne rela­tion. Depuis que je suis tout petit, il m’a toujours énor­mé­ment aidé » a déclaré Rafael Jodar.