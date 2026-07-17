Roger Federer, retraité depuis la fin de l’année 2022 après un dernier tour de piste en double aux côtés de son grand rival et ami Rafael Nadal lors de la Laver Cup, ne s’est jamais vrai­ment éloigné du monde du tennis.

Dans une inter­view accordée au média Hard Court, Karen Khachanov a d’ailleurs révélé les coulisses d’une discus­sion qu’il a eue avec le Suisse en début d’année.

Un échange parti­cu­liè­re­ment marquant pour le 26e joueur mondial, au cours duquel le Maestro lui aurait proposé de venir s’en­traîner avec lui à Dubaï, si le Russe venait à passer par la plus célèbre ville des Émirats arabes unis.

« Nous avons discuté avec Roger Federer pendant 30 à 40 minutes. Il s’est montré très ouvert, sans doute parce qu’il avait déjà terminé sa carrière ; je ne pense pas qu’il l’au­rait fait s’il était encore en acti­vité. Je lui ai demandé comment il s’en­traî­nait pendant l’été, puis­qu’il allait à Dubaï. Il m’a raconté qu’il avait commencé à y aller vers 24 ou 25 ans, mais qu’à un moment, Mirka lui avait dit de ralentir parce qu’elle s’in­quié­tait pour son cœur. « Arrête de prendre autant l’avion, tu seras plus détendu, reste en Suisse ! » Il m’a aussi dit que si j’étais à Dubaï pendant l’in­ter­saison, je n’au­rais qu’à l’ap­peler pour aller m’en­traîner avec lui », a déclaré Karen Khachanov.