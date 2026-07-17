Roger Federer, retraité depuis la fin de l’année 2022 après un dernier tour de piste en double aux côtés de son grand rival et ami Rafael Nadal lors de la Laver Cup, ne s’est jamais vraiment éloigné du monde du tennis.
Dans une interview accordée au média Hard Court, Karen Khachanov a d’ailleurs révélé les coulisses d’une discussion qu’il a eue avec le Suisse en début d’année.
Un échange particulièrement marquant pour le 26e joueur mondial, au cours duquel le Maestro lui aurait proposé de venir s’entraîner avec lui à Dubaï, si le Russe venait à passer par la plus célèbre ville des Émirats arabes unis.
« Nous avons discuté avec Roger Federer pendant 30 à 40 minutes. Il s’est montré très ouvert, sans doute parce qu’il avait déjà terminé sa carrière ; je ne pense pas qu’il l’aurait fait s’il était encore en activité. Je lui ai demandé comment il s’entraînait pendant l’été, puisqu’il allait à Dubaï. Il m’a raconté qu’il avait commencé à y aller vers 24 ou 25 ans, mais qu’à un moment, Mirka lui avait dit de ralentir parce qu’elle s’inquiétait pour son cœur. « Arrête de prendre autant l’avion, tu seras plus détendu, reste en Suisse ! » Il m’a aussi dit que si j’étais à Dubaï pendant l’intersaison, je n’aurais qu’à l’appeler pour aller m’entraîner avec lui », a déclaré Karen Khachanov.
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 08:08