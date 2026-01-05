Interrogée par Tennis365, l’ancienne 5e joueuse mondiale Anna Chakvetadze a donné son avis sur la rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et selon elle, il manque un vrai concurrent aux deux « monstres » du tennis mondial.
« Je pense que tout le monde peut voir à quel point Alcaraz et Sinner sont déterminés. À l’heure actuelle, ils entretiennent clairement une véritable rivalité, très similaire à celle que nous avons connue entre Federer, Nadal et Djokovic. Mais pour l’instant, il semble manquer quelque chose, à savoir un troisième joueur de haut niveau dans cette bataille. Peut‐être qu’un troisième concurrent émergera la saison prochaine, mais pour l’instant, en termes de niveau et de régularité, Alcaraz et Sinner sont clairement en tête. »
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 12:13