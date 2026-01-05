Interrogée par Tennis365, l’an­cienne 5e joueuse mondiale Anna Chakvetadze a donné son avis sur la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et selon elle, il manque un vrai concur­rent aux deux « monstres » du tennis mondial.

« Je pense que tout le monde peut voir à quel point Alcaraz et Sinner sont déter­minés. À l’heure actuelle, ils entre­tiennent clai­re­ment une véri­table riva­lité, très simi­laire à celle que nous avons connue entre Federer, Nadal et Djokovic. Mais pour l’ins­tant, il semble manquer quelque chose, à savoir un troi­sième joueur de haut niveau dans cette bataille. Peut‐être qu’un troi­sième concur­rent émer­gera la saison prochaine, mais pour l’ins­tant, en termes de niveau et de régu­la­rité, Alcaraz et Sinner sont clai­re­ment en tête. »