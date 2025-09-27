Ancien 14e joueur mondial et retraité depuis 2022, le Polonais Jerzy Janowicz s’est récemment exprimé sur l’après Big 3 qu’il regrette terriblement.
« La rivalité entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer me manque terriblement
. Aujourd’hui, tout dans le tennis me paraît si ennuyeux ; tout le monde joue pareil. Je suis peut‐être un peu nostalgique, mais c’étaient eux les plus intéressants à suivre, plus que
Jannik Sinner et Carlos Alcaraz , qui sont eux aussi très forts. »
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 18:25