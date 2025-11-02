C’est la nouvelle décision de l’ATP : en 2026 la saison, ou plus exactement la « Race », se terminera après le Rolex Paris Masters. Les tournois placés après compteront pour la Race 2027.
Reminder of an update coming into play from 2026 : points in the week following Paris will only count towards the Race for the following year. So the Race for qualification will finish in Paris. https://t.co/wHCz4BoFpu— Simon Higson (@simonhigson) November 1, 2025
Cette nouvelle règle vise certainement à simplifier l’organisation du Masters de Turin même si elle est complètement incompréhensible.
L’ATP continue sa révolution et on ne peut pas leur reprocher d’innover. On a connu une période où cela était plus calme et les décisions étaient prises après une vraie concertation.
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 12:42