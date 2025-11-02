AccueilATPLa saison 2026 se finira au Rolex Paris Masters !
La saison 2026 se finira au Rolex Paris Masters !

Jean Muller
Par Jean Muller

C’est la nouvelle déci­sion de l’ATP : en 2026 la saison, ou plus exac­te­ment la « Race », se termi­nera après le Rolex Paris Masters. Les tour­nois placés après comp­te­ront pour la Race 2027.

Cette nouvelle règle vise certai­ne­ment à simpli­fier l’or­ga­ni­sa­tion du Masters de Turin même si elle est complè­te­ment incompréhensible.

L’ATP continue sa révo­lu­tion et on ne peut pas leur repro­cher d’in­nover. On a connu une période où cela était plus calme et les déci­sions étaient prises après une vraie concertation.

