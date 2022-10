En s’in­cli­nant ce mardi en huitièmes de finale de l’ATP 500 d’Astana face à David Goffin, Carlos Alcaraz a mis fin à une hallu­ci­nante série de 62 matchs d’af­filée en rempor­tant au moins un set.

La dernière fois qu’il s’est incliné sans remporter une seule manche, c’était lors du fameux match face à Hugo Gaston à Paris‐Bercy en novembre 2021 lors­qu’il avait perdu le deuxième set après avoir mené 5 jeux à 0 devant un public pari­sien parti­cu­liè­re­ment hostile.

À l’époque, le jeune espa­gnol, alors encore âgé de 18 ans, avait promis qu’il allait apprendre de ce revers. Il a plus que tenu parole en rempor­tant par la suite deux Masters 1000 (Madrid et Miami), son premier tournoi du Grand Chelem à l’US Open et en deve­nant le plus jeune numéro un mondial de l’histoire.

Mais toutes les séries, même les plus belles, ont une fin…