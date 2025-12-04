AccueilATPLa solution de Rafael Nadal pour raviver la Coupe Davis : "Je...
La solu­tion de Rafael Nadal pour raviver la Coupe Davis : « Je veux être honnête sur ce sujet »

De passage sur la radio espa­gnole, El Larguero, après avoir reçu un prix pour l’en­semble de son oeuvre à l’oc­ca­sion de la céré­monie des trophées AS du sport, Rafael Nadal a notam­ment été inter­rogé sur la Coupe Davis, qui a clai­re­ment perdu de son pres­tige depuis sa réforme radi­cale en 2019.

Pour Rafa, cinq fois vain­queur de la compé­ti­tion avec l’Espagne (2004, 2008, 2009, 2011, 2019), la solu­tion passe par une raré­fac­tion de l’évè­ne­ment avec une édition tous les deux ans. 

« Je veux être honnête sur ce sujet. La Coupe Davis était très belle quand toutes les condi­tions étaient réunies pour que les meilleurs joueurs du monde y parti­cipent à chaque fois. Ma solu­tion est qu’il y ait un vain­queur tous les deux ans. »

Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 16:16

