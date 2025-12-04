De passage sur la radio espagnole, El Larguero, après avoir reçu un prix pour l’ensemble de son oeuvre à l’occasion de la cérémonie des trophées AS du sport, Rafael Nadal a notamment été interrogé sur la Coupe Davis, qui a clairement perdu de son prestige depuis sa réforme radicale en 2019.
Pour Rafa, cinq fois vainqueur de la compétition avec l’Espagne (2004, 2008, 2009, 2011, 2019), la solution passe par une raréfaction de l’évènement avec une édition tous les deux ans.
🐐 ¡@RafaelNadal, sobre la @CopaDavis en #ElLarguero ! 🎾— El Larguero (@ellarguero) December 1, 2025
🏆 « Quiero ser honesto con este tema. La Davis era muy bonita cuando se daban todos los condicionantes para que los mejores jugadores del mundo jugaran siempre la Davis »
💡 « Mi solución es hacer un campeón CADA DOS AÑOS » pic.twitter.com/tSppxGooHZ
« Je veux être honnête sur ce sujet. La Coupe Davis était très belle quand toutes les conditions étaient réunies pour que les meilleurs joueurs du monde y participent à chaque fois. Ma solution est qu’il y ait un vainqueur tous les deux ans. »
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 16:16