Alors qu’il avait promis de faire une pause avec les réseaux sociaux à cause d’une charge mentale trop importante, Stefanos Tsitsipas ne peut visiblement pas s’empêcher de partager ses réflexions sur la vie.
Et s’il a généralement l’habitude de jouer au philosophe, le joueur grec a cette fois divulgué une statistique plutôt intéressante sur la quantité de cordages utilisés par les joueurs en une année sur le circuit principal masculin.
Approximately 163 kilometers of tennis string are used throughout an ATP Tour season.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 2, 2025
« Environ 163 kilomètres de cordage de raquette sont utilisés au cours d’une saison du circuit ATP », a écrit l’actuel 34e mondial sur son compte Twitter.
Reste désormais à vérifier ce chiffre auprès des spécialistes.…
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 15:15