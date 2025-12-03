AccueilInsoliteLa statistique lunaire de Stefanos Tsitsipas : "Environ 163 kilomètres de cordage...
La statis­tique lunaire de Stefanos Tsitsipas : « Environ 163 kilo­mètres de cordage de raquette sont utilisés au cours d’une saison du circuit ATP »

Par Thomas S

Alors qu’il avait promis de faire une pause avec les réseaux sociaux à cause d’une charge mentale trop impor­tante, Stefanos Tsitsipas ne peut visi­ble­ment pas s’empêcher de partager ses réflexions sur la vie. 

Et s’il a géné­ra­le­ment l’ha­bi­tude de jouer au philo­sophe, le joueur grec a cette fois divulgué une statis­tique plutôt inté­res­sante sur la quan­tité de cordages utilisés par les joueurs en une année sur le circuit prin­cipal masculin. 

« Environ 163 kilo­mètres de cordage de raquette sont utilisés au cours d’une saison du circuit ATP », a écrit l’ac­tuel 34e mondial sur son compte Twitter. 

Reste désor­mais à véri­fier ce chiffre auprès des spécialistes.…

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 15:15

