Alors qu’il avait promis de faire une pause avec les réseaux sociaux à cause d’une charge mentale trop impor­tante, Stefanos Tsitsipas ne peut visi­ble­ment pas s’empêcher de partager ses réflexions sur la vie.

Et s’il a géné­ra­le­ment l’ha­bi­tude de jouer au philo­sophe, le joueur grec a cette fois divulgué une statis­tique plutôt inté­res­sante sur la quan­tité de cordages utilisés par les joueurs en une année sur le circuit prin­cipal masculin.

Approximately 163 kilo­me­ters of tennis string are used throu­ghout an ATP Tour season. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 2, 2025

« Environ 163 kilo­mètres de cordage de raquette sont utilisés au cours d’une saison du circuit ATP », a écrit l’ac­tuel 34e mondial sur son compte Twitter.

Reste désor­mais à véri­fier ce chiffre auprès des spécialistes.…