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La statis­tique toujours aussi folle à propos de Federer : « Roger a disputé 1 526 matchs en tant que profes­sionnel et il n’a jamais fait cela sur un seul match »

Par
Thomas S
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Officiellement retraité des courts depuis cette fameuse soirée du 15 septembre 2022, lors de la Laver Cup, Roger Federer restera comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, et sans aucun doute le plus beau à voir jouer.

Mais si la classe et la pureté de son jeu sont régu­liè­re­ment cités, certains oublient parfois de souli­gner sa persé­vé­rance et surtout, son esprit de résilience.

Pour s’en convaincra, il suffit de se rappeler de cette statis­tique complè­te­ment dingue à son sujet. Une stat’ que notre confrère espa­gnol, José Moron, a tenu à rappeler sur son compte Twitter. 

« Roger Federer a disputé 1 526 matchs en tant que profes­sionnel… ET IL N’A JAMAIS ABANDONNÉ UN SEUL MATCH !! Chaque fois qu’il est entré sur le court, il a mené le match jusqu’au bout. Un maître. »

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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