Officiellement retraité des courts depuis cette fameuse soirée du 15 septembre 2022, lors de la Laver Cup, Roger Federer restera comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, et sans aucun doute le plus beau à voir jouer.

Mais si la classe et la pureté de son jeu sont régu­liè­re­ment cités, certains oublient parfois de souli­gner sa persé­vé­rance et surtout, son esprit de résilience.

Pour s’en convaincra, il suffit de se rappeler de cette statis­tique complè­te­ment dingue à son sujet. Une stat’ que notre confrère espa­gnol, José Moron, a tenu à rappeler sur son compte Twitter.

Roger Federer disputó 1526 partidos como profe­sional…



¡¡Y NO SE RETIRÓ EN NINGUNO!!



Siempre que salió a jugar acabó el encuentro.



Maestro. https://t.co/tWeR1sukqh pic.twitter.com/0Zdtc1KCkn — José Morón (@jmgmoron) March 29, 2026

« Roger Federer a disputé 1 526 matchs en tant que profes­sionnel… ET IL N’A JAMAIS ABANDONNÉ UN SEUL MATCH !! Chaque fois qu’il est entré sur le court, il a mené le match jusqu’au bout. Un maître. »