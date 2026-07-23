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La stra­tégie de Brad Stine, coach de Tommy Paul, pour battre Alcaraz et Sinner : « Nous avons le senti­ment que ce style lui offre une chance de battre ces joueurs »

Par
Baptiste Mulatier
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Si Jannik Sinner et Carlos Alcaraz règnent presque sans partage sur le circuit ATP, leurs adver­saires cherchent tous la recette pour les faire tomber.

Tommy Paul, qui affiche un bilan de 1 victoire pour 4 défaites contre Sinner et de 2 victoires pour 6 défaites face à Alcaraz, a ainsi été encou­ragé par son entraî­neur, Brad Stine, à faire évoluer son jeu afin de riva­liser avec les deux patrons du circuit. Ce dernier a expliqué sa stra­tégie dans des propos relayés par Tennis365.

« Nous avons poussé Tommy à devenir un peu plus créatif dans ses coups, plus agressif dans ses coups de fond de court de base et dans son style de jeu, afin qu’il essaie de prendre un peu plus de temps sur ses adver­saires. Cela faisait suite à ses défaites face à ces deux joueurs lors de matchs impor­tants et d’occasions déci­sives : les quarts de finale à Wimbledon (2024) contre Carlos, les huitièmes de finale (US Open 2024) contre Jannik. Nous avions le senti­ment que le style offensif de Tommy lui offrait une chance de battre ces joueurs, mais qu’il devait se montrer un peu plus impo­sant et plus agressif dans les moments clés des matchs. Même si Tommy pratique un tennis agressif, à moins de le côtoyer de près, on ne se rend pas compte qu’en tant que joueur de tennis, Tommy est plutôt du genre à éviter les risques ; ce n’est pas le cas en tant qu’être humain. Sur le court, il déteste rater des balles ; on lui a martelé depuis son plus jeune âge qu’il ne fallait pas commettre de fautes directes. Il a fallu un peu de stress et de pres­sion pour qu’il accepte d’essayer de jouer de manière un peu plus auda­cieuse, ce qui implique de commettre quelques fautes supplé­men­taires, mais ce compromis était néces­saire pour qu’il puisse tenter de battre ces adversaires. »

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 12:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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