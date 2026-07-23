Si Jannik Sinner et Carlos Alcaraz règnent presque sans partage sur le circuit ATP, leurs adversaires cherchent tous la recette pour les faire tomber.
Tommy Paul, qui affiche un bilan de 1 victoire pour 4 défaites contre Sinner et de 2 victoires pour 6 défaites face à Alcaraz, a ainsi été encouragé par son entraîneur, Brad Stine, à faire évoluer son jeu afin de rivaliser avec les deux patrons du circuit. Ce dernier a expliqué sa stratégie dans des propos relayés par Tennis365.
« Nous avons poussé Tommy à devenir un peu plus créatif dans ses coups, plus agressif dans ses coups de fond de court de base et dans son style de jeu, afin qu’il essaie de prendre un peu plus de temps sur ses adversaires. Cela faisait suite à ses défaites face à ces deux joueurs lors de matchs importants et d’occasions décisives : les quarts de finale à Wimbledon (2024) contre Carlos, les huitièmes de finale (US Open 2024) contre Jannik. Nous avions le sentiment que le style offensif de Tommy lui offrait une chance de battre ces joueurs, mais qu’il devait se montrer un peu plus imposant et plus agressif dans les moments clés des matchs. Même si Tommy pratique un tennis agressif, à moins de le côtoyer de près, on ne se rend pas compte qu’en tant que joueur de tennis, Tommy est plutôt du genre à éviter les risques ; ce n’est pas le cas en tant qu’être humain. Sur le court, il déteste rater des balles ; on lui a martelé depuis son plus jeune âge qu’il ne fallait pas commettre de fautes directes. Il a fallu un peu de stress et de pression pour qu’il accepte d’essayer de jouer de manière un peu plus audacieuse, ce qui implique de commettre quelques fautes supplémentaires, mais ce compromis était nécessaire pour qu’il puisse tenter de battre ces adversaires. »
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 12:41