20 mai 2007, finale du Masters 1000 de Hambourg. Roger Federer met fin à une série de 81 victoires consé­cu­tives de Rafael Nadal sur terre battue en s’im­po­sant 2–6, 6–2, 6–0 ! Invité de la Cope, une radio espa­gnole, le Majorquin a raconté un souvenir génial à propos des minutes qui ont suivi la céré­monie de remise des trophées.

« Après le match, quand je suis arrivé au vestiaire, j’ai vu qu’il prenait une douche et quand il a terminé, je lui ai demandé s’il pouvait signer son maillot et que je puisse le garder en souvenir. Sur ce maillot, Federer a écrit : « 81, féli­ci­ta­tions pour un record incroyable et inat­tei­gnable, Roger », s’est souvenu l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.

Un exemple de plus démon­trant le respect mutuel entre ces deux légendes, depuis déjà bien longtemps.