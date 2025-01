La Suisse sera bientôt orphe­line de grand cham­pion chez les messieurs puisque Stan va bientôt jeter l’éponge et que l’es­poir Stricker patine. Mais il se peut que prochai­ne­ment un « sosie » tennis­tique de Roger Federer fasse l’ac­tua­lité comme l’évoque nos amis de Punto De Break.

🚨🇨🇭Swiss Star HENRY BERNET signs with ON and contacts Federer’s former coach!!



- Severin Lüthi is now a part of the Player’s Team !



- The 17 Year Old plays with a One Handed Backhand and comes from TC Old Boys Club, just like #RogerFederer pic.twitter.com/8Cq6BT8FM5