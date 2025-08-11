Même si Jannik Sinner a désormais purgé sa suspension de trois mois après ses tests positifs au clostébol, tous les détails de l’affaire ne sont pas clairs, et la durée de la suspension de l’Italien n’a pas satisfait tout le monde.
Interrogé par La Dépêche, Jean‐Pierre Verdy, qui a œuvré pendant des années au sein de l’AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage), a donné son avis honnête sur cette affaire, déclarant notamment que la suspension semblait vraiment légère.
« La suspension est légère par rapport à la substance et au commun des sportifs qui se feraient prendre avec cette même substance… N’importe qui aurait pris deux ans ou trois ans dans le même cas. Ils prennent toujours une tierce personne. C’est la fiancée, c’est le produit qu’on lui a administré à l’insu de son plein gré… Ils prennent tous cette excuse‐là, cette fois c’est son masseur mais c’est toujours la même stratégie. C’est la première fois que ce genre de négociations ont lieu. À ma connaissance, des transactions qui ont lieu directement entre le sportif pris et l’AMA, c’est inédit. Est‐ce que ça va faire jurisprudence ; est‐ce que d’autres sportifs vont s’engager dans cette voie ? Mais encore une fois ça ne peut concerner que des sportifs puissants de premier plan. »
Publié le lundi 11 août 2025 à 19:45