La Team Zverev, une entreprise familiale

Au début de l’an­née, Zverev avait annon­cé sa sépa­ra­tion avec son entraî­neur espa­gnol David Ferrer. Team 8, l’a­gence de Roger Federer notam­ment, n’a­vait pas renou­ve­lé le contrat de l’Allemand. Auparavant, Zverev avait été conseillé par Patricio Apey, avec qui il était en conflit juri­dique après leur sépa­ra­tion. Désormais, le fina­liste du der­nier US Open sera mana­gé par son frère aîné, Mischa, et par Sergej Bubka Jr (33 ans), fils de la légende ukrai­nienne du saut à la perche et ami proche de Zverev. Le numé­ro 7 mon­dial sera tou­jours entraî­né par son père, Alexander Senior.

“C’est un rôle com­pli­qué, mais nous ver­rons com­ment cela se passe, confie Mischa Zverev. Bien sûr, je ne peux pas me com­pa­rer à la Team 8 mais je ne suis pas trop faible pour Sascha non plus. Le fait que je sois proche de lui peut être inté­res­sant pour la suite.”