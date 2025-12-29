Quasiment deux semaines après l’annonce de sa séparation avec Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz continue de se préparer pour la saison prochain auc côtés de son désormais unique entraîneur, Samuel Lopez.
Et le numéro 1 mondial a notamment été aperçu en train de travailler un domaine bien spécifique : son lancer de balle au service.
Intéressant. Carlos Alcaraz travaille son lancer de balle au service avec un mini‐panier de basket accroché à une perche.— Tennis Legend (@TennisLegende) December 29, 2025
📽️ IG/juan202193pic.twitter.com/QSWIaZq3aW
Et la technique de son coach, utilisant un mini‐panier de basket accroché à une perche, est pour le moins originale.
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 18:11