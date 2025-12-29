AccueilVidéosLa technique très originale de Carlos Alcaraz à l'entraînement pour progresser au...
La tech­nique très origi­nale de Carlos Alcaraz à l’en­traî­ne­ment pour progresser au service, trois semaines avant l’Open d’Australie

Thomas S
Par Thomas S

-

400

Quasiment deux semaines après l’an­nonce de sa sépa­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz continue de se préparer pour la saison prochain auc côtés de son désor­mais unique entraî­neur, Samuel Lopez.

Et le numéro 1 mondial a notam­ment été aperçu en train de travailler un domaine bien spéci­fique : son lancer de balle au service. 

Et la tech­nique de son coach, utili­sant un mini‐panier de basket accroché à une perche, est pour le moins originale. 

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 18:11

