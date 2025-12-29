Quasiment deux semaines après l’an­nonce de sa sépa­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz continue de se préparer pour la saison prochain auc côtés de son désor­mais unique entraî­neur, Samuel Lopez.

Et le numéro 1 mondial a notam­ment été aperçu en train de travailler un domaine bien spéci­fique : son lancer de balle au service.

Intéressant. Carlos Alcaraz travaille son lancer de balle au service avec un mini‐panier de basket accroché à une perche.



📽️ IG/juan202193pic.twitter.com/QSWIaZq3aW — Tennis Legend (@TennisLegende) December 29, 2025

Et la tech­nique de son coach, utili­sant un mini‐panier de basket accroché à une perche, est pour le moins originale.