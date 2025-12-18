Si la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero fait déjà beau­coup parler, la diffu­sion de la tenue de Carlos Alcaraz pour l’Open d’Australie 2026 (18 janvier au 1er février) risque égale­ment de susciter de nombreuses réac­tions, tant elle est… originale.

Un mélange de vert, de noir et de blanc qui donne un résultat assez spécial, qui ne devrait pas faire l’unanimité.

🇪🇸🇦🇺 Carlos Alcaraz’s 2026 Australian Open outfit



Thoughts ? 🤔 pic.twitter.com/BEycjBASEy — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 18, 2025

Chacun se fera son avis !