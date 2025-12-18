Si la fin de sa collaboration avec Juan Carlos Ferrero fait déjà beaucoup parler, la diffusion de la tenue de Carlos Alcaraz pour l’Open d’Australie 2026 (18 janvier au 1er février) risque également de susciter de nombreuses réactions, tant elle est… originale.
Un mélange de vert, de noir et de blanc qui donne un résultat assez spécial, qui ne devrait pas faire l’unanimité.
🇪🇸🇦🇺 Carlos Alcaraz’s 2026 Australian Open outfit— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 18, 2025
Thoughts ? 🤔 pic.twitter.com/BEycjBASEy
Chacun se fera son avis !
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 13:15