AccueilATPLa tenue de Jannik Sinner pour l'Open d'Australie dévoilée, et ça pique...
ATP

La tenue de Jannik Sinner pour l’Open d’Australie dévoilée, et ça pique un peu les yeux…

Thomas S
Par Thomas S

-

0

La firme à la virgule a visi­ble­ment décidé d’in­nover concer­nant les tenues de ses stars pour l’édi­tion 2025 de l’Open d’Australie. Et il n’est pas certain qu’elles fassent l’una­ni­mité auprès des fans et observateurs.

Quelques jours après la révé­la­tion de l’ac­cou­tre­ment de Carlos Alcaraz, Nike a donc dévoilé les deux tenues que portera le tenant du titre, Jannik Sinner, à partir du 18 janvier prochain à Melbourne. Une pour la session de jour et une pour la session de nuit…

À vous de juger…

Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 13:13

Article précédent
David Goffin : « J’ai joué à l’époque de Federer, Nadal, Djokovic, puis à celle d’Alcaraz et Sinner, et je dirais qu’au­jourd’hui, physi­que­ment, la plupart des joueurs sont beau­coup plus forts et beau­coup mieux préparés qu’avant »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.