La firme à la virgule a visiblement décidé d’innover concernant les tenues de ses stars pour l’édition 2025 de l’Open d’Australie. Et il n’est pas certain qu’elles fassent l’unanimité auprès des fans et observateurs.
Quelques jours après la révélation de l’accoutrement de Carlos Alcaraz, Nike a donc dévoilé les deux tenues que portera le tenant du titre, Jannik Sinner, à partir du 18 janvier prochain à Melbourne. Une pour la session de jour et une pour la session de nuit…
🇮🇹🇦🇺 Jannik Sinner’s 2026 Australian Open outfits 👇— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 24, 2025
Thoughts ? 🤔 pic.twitter.com/0QjfKswSUl
À vous de juger…
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 13:13