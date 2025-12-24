La firme à la virgule a visi­ble­ment décidé d’in­nover concer­nant les tenues de ses stars pour l’édi­tion 2025 de l’Open d’Australie. Et il n’est pas certain qu’elles fassent l’una­ni­mité auprès des fans et observateurs.

Quelques jours après la révé­la­tion de l’ac­cou­tre­ment de Carlos Alcaraz, Nike a donc dévoilé les deux tenues que portera le tenant du titre, Jannik Sinner, à partir du 18 janvier prochain à Melbourne. Une pour la session de jour et une pour la session de nuit…

🇮🇹🇦🇺 Jannik Sinner’s 2026 Australian Open outfits 👇



Thoughts ? 🤔 pic.twitter.com/0QjfKswSUl — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 24, 2025

À vous de juger…