Finaliste en titre à l’US Open, battu par Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a bien l’in­ten­tion de prendre sa revanche cette saison d’au­tant que son grand rival ne devrait pas arriver dans les meilleures dispositions.

En atten­dant, son équi­pe­men­tier améri­cain a dévoilé la tenue qu’il portera à l’oc­ca­sion de ce dernier Grand Chelem de l’année, du 30 août au 13 septembre.

💪🇺🇸🇮🇹 Jannik Sinner’s US Open outfit (day session) pic.twitter.com/xvvxIxv2Em — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) July 30, 2026

Un mélange de blanc et de rouge bordeaux pour un rendu tout à fait satisfaisant.