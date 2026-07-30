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La tenue de Jannik Sinner pour l’US Open est connue

Par
Thomas S
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Finaliste en titre à l’US Open, battu par Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a bien l’in­ten­tion de prendre sa revanche cette saison d’au­tant que son grand rival ne devrait pas arriver dans les meilleures dispositions.

En atten­dant, son équi­pe­men­tier améri­cain a dévoilé la tenue qu’il portera à l’oc­ca­sion de ce dernier Grand Chelem de l’année, du 30 août au 13 septembre. 

Un mélange de blanc et de rouge bordeaux pour un rendu tout à fait satisfaisant. 

Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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