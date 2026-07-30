Finaliste en titre à l’US Open, battu par Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a bien l’intention de prendre sa revanche cette saison d’autant que son grand rival ne devrait pas arriver dans les meilleures dispositions.
En attendant, son équipementier américain a dévoilé la tenue qu’il portera à l’occasion de ce dernier Grand Chelem de l’année, du 30 août au 13 septembre.
💪🇺🇸🇮🇹 Jannik Sinner’s US Open outfit (day session) pic.twitter.com/xvvxIxv2Em— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) July 30, 2026
Un mélange de blanc et de rouge bordeaux pour un rendu tout à fait satisfaisant.
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 12:12