Après un ensemble rose‐violet pour la première partie de la saison sur terre battue, Rafael Nadal va passer au vert clair en haut et au short bleu foncé pour le tournoi de Roland Garros qui débu­tera le dimanche 30 mai. Une tenue un peu plus soft que la précé­dente et qui devrait ravir les fans dans sa quête d’une 14e coupe des mousquetaires.