Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner arbo­re­ront des tenues parti­cu­liè­re­ment origi­nales à l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), Novak Djokovic a, lui, fait le choix de la sobriété.

Polo vert, short bleu : une tenue clas­sique et un léger senti­ment de déjà‐vu pour l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

🇷🇸🇦🇺 Novak Djokovic’s 2026 Australian Open outfit



A vous de juger !