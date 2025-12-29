AccueilATPLa tenue de Novak Djokovic pour l'Open d'Australie dévoilée !
ATP

La tenue de Novak Djokovic pour l’Open d’Australie dévoilée !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

409
Tennis : Us Open 2024 -

Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner arbo­re­ront des tenues parti­cu­liè­re­ment origi­nales à l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), Novak Djokovic a, lui, fait le choix de la sobriété.

Polo vert, short bleu : une tenue clas­sique et un léger senti­ment de déjà‐vu pour l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

A vous de juger !

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 12:53

Article précédent
Rafael Nadal : « J’aimerais vous dire quelque chose, mais ce serait un mensonge… »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.