Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner arboreront des tenues particulièrement originales à l’Open d’Australie (du 18 janvier au 1er février), Novak Djokovic a, lui, fait le choix de la sobriété.
Polo vert, short bleu : une tenue classique et un léger sentiment de déjà‐vu pour l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.
🇷🇸🇦🇺 Novak Djokovic’s 2026 Australian Open outfit— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 28, 2025
🟢🦘 pic.twitter.com/8zLXIK5AXF
A vous de juger !
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 12:53