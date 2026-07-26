S’il a décidé de déclarer forfait pour l’Open du Canada (du 2 au 13 août) et qu’il pourrait bien faire la même chose à Cincinnati (du 13 au 23 août), Novak Djokovic sera, sauf énorme surprise, présent à New‐York à partir du 30 août pour l’US Open.
Du coup, son équipementier français frappé du crocodile lui a concocté une très belle tenue pour l’une de ses dernières apparitions dans la Grosse Pomme.
⏭️ @DjokerNole 💙 #USOpen pic.twitter.com/vSIin6BdjP— TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) July 24, 2026
Tout en classe et sobriété, comme souvent.
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 19:30