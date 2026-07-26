Accueil ATP

La tenue de Novak Djokovic pour l’US Open dévoilée

Par
Thomas S
-
715
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

S’il a décidé de déclarer forfait pour l’Open du Canada (du 2 au 13 août) et qu’il pour­rait bien faire la même chose à Cincinnati (du 13 au 23 août), Novak Djokovic sera, sauf énorme surprise, présent à New‐York à partir du 30 août pour l’US Open.

Du coup, son équi­pe­men­tier fran­çais frappé du croco­dile lui a concocté une très belle tenue pour l’une de ses dernières appa­ri­tions dans la Grosse Pomme.

Tout en classe et sobriété, comme souvent. 

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 19:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥