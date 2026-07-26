S’il a décidé de déclarer forfait pour l’Open du Canada (du 2 au 13 août) et qu’il pour­rait bien faire la même chose à Cincinnati (du 13 au 23 août), Novak Djokovic sera, sauf énorme surprise, présent à New‐York à partir du 30 août pour l’US Open.

Du coup, son équi­pe­men­tier fran­çais frappé du croco­dile lui a concocté une très belle tenue pour l’une de ses dernières appa­ri­tions dans la Grosse Pomme.

Tout en classe et sobriété, comme souvent.