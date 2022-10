Après avoir offi­cia­lisé sa parti­ci­pa­tion au Masters 1000 de Paris‐Bercy qui aura lieu du 31 octobre au 6 novembre, Rafael Nadal, qui enchaî­nera ensuite avec le Masters de Turin (du 13 au 20 novembre), sait quelle tenue il portera à l’oc­ca­sion de ces deux tournois.

Et son équi­pe­men­tier améri­cain ne s’est visi­ble­ment pas foulé en repre­nant la tenue qu’il portait cette année à Roland‐Garros et en y ajou­tant du noir sur les manches.

Du vert et du noir en haut et du blanc en bas, on a connu mieux…