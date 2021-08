Plus que 20 petits jours avant le début de l’US Open où Rafael Nadal tentera d’empêcher Novak Djokovic de réaliser un incroyable Grand Chelem calen­daire. Si l’Espagnol n’est pas encore au top de sa forme, le Serbe non plus, lui qui vient de déclarer forfait pour le tournoi de Cincinnati.

En atten­dant ce rendez‐vous histo­rique, la tenue de Rafa a été dévoilée et elle est pour une fois assez sobre, le fluo n’étant plus à la fête. Et ce n’est fina­le­ment pas plus mal pour nos yeux.