Alors que l’in­cer­ti­tude demeure concer­nant la suite de la saison et de la carrière de Rafael Nadal, sa tenue pour l’édi­tion 2024 de Roland‐Garros a en tout cas été dévoilée.

Et si l’homme aux 14 Roland‐Garros est suffi­sam­ment en forme et épargné par les bles­sures, il évoluera avec une tenue de couleur violet clair avec des petites pointes d’orange sur le col et les manches.

Un alliage de couleur assez sobre et inté­res­sant alors que l’Espagnol nous a plus souvent habitué à des couleurs très flashy.