C’est un moment toujours très attendu. Et ce depuis de nombreuses années.

A un peu plus d’un mois et demi du début de Roland‐Garros 2023 (28 mai au 11 juin), et alors que Rafael Nadal n’a pas encore repris la compé­ti­tion, la tenue qu’il portera pour Paris est désor­mais connue.

Le Majorquin visera un 15e titre Porte d’Auteuil avec un haut bleu clair, qui ravit les Argentins, et un short plus foncé.

A vous de juger…

Hoy, en ropa random : Nadal buscará la 15ª 🏆 en Roland Garros de celeste y blanco—muchachoo (?) 🇦🇷👀 pic.twitter.com/1KxQBnCSwo — Marcos Zugasti (@marcos_z) April 8, 2023

…et rendez‐vous fin mai !