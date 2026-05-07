Blessé au poignet, Carlos Alcaraz a d’ores et déjà déclaré forfait pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), où il est double tenant du titre.

Malgré cette absence, la tenue que le numéro mondial devait porter Porte d’Auteuil a fuité ces dernières heures.

La marque à la virgule avait visi­ble­ment misé sur un ensemble entiè­re­ment violet pour sa star.

Alcaraz with the kit meant for Roland Garros in Nike’s latest campaign 📸🎾 pic.twitter.com/BVqC6VkjYL — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) May 7, 2026

Une tenue qui ne foulera fina­le­ment pas les courts de Roland‐Garros cette année, au grand regret des fans de l’Espagnol.