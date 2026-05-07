Blessé au poignet, Carlos Alcaraz a d’ores et déjà déclaré forfait pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), où il est double tenant du titre.
Malgré cette absence, la tenue que le numéro mondial devait porter Porte d’Auteuil a fuité ces dernières heures.
La marque à la virgule avait visiblement misé sur un ensemble entièrement violet pour sa star.
Alcaraz with the kit meant for Roland Garros in Nike’s latest campaign 📸🎾 pic.twitter.com/BVqC6VkjYL— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) May 7, 2026
Une tenue qui ne foulera finalement pas les courts de Roland‐Garros cette année, au grand regret des fans de l’Espagnol.
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 13:56