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La tenue origi­nale que Carlos Alcaraz aurait dû porter à Roland‐Garros

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet, Carlos Alcaraz a d’ores et déjà déclaré forfait pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), où il est double tenant du titre. 

Malgré cette absence, la tenue que le numéro mondial devait porter Porte d’Auteuil a fuité ces dernières heures. 

La marque à la virgule avait visi­ble­ment misé sur un ensemble entiè­re­ment violet pour sa star. 

Une tenue qui ne foulera fina­le­ment pas les courts de Roland‐Garros cette année, au grand regret des fans de l’Espagnol. 

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 13:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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