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La tenue qui pique vrai­ment les yeux de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros

Par
Thomas S
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Alors que l’équi­pe­men­tier fran­çais de Novak Djokovic a dévoilé une tenue à la fois épurée et classe pour la prochaine édition de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin), la fameuse marque à la virgule n’a clai­re­ment pas adopté la même méthode concer­nant l’en­semble de Carlos Alcaraz.

En effet, il faudra peut‐être régler le contraste de sa télé­vi­sion lors des matchs du double tenant du titre sur la terre battue pari­sienne tant ce mélange de violet, de rose fluo avec des petites touches de blanc et de noir ne ressemblent pas à grand chose. 

Reste désor­mais à savoir si les nombreux fans de l’Espagnols vont se ruer dans les rayons des maga­sins pour s’ar­ra­cher cette tenue très particulière…

Publié le samedi 18 avril 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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