Alors que l’équi­pe­men­tier fran­çais de Novak Djokovic a dévoilé une tenue à la fois épurée et classe pour la prochaine édition de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin), la fameuse marque à la virgule n’a clai­re­ment pas adopté la même méthode concer­nant l’en­semble de Carlos Alcaraz.

En effet, il faudra peut‐être régler le contraste de sa télé­vi­sion lors des matchs du double tenant du titre sur la terre battue pari­sienne tant ce mélange de violet, de rose fluo avec des petites touches de blanc et de noir ne ressemblent pas à grand chose.

💜🇪🇸🇫🇷 Carlos Alcaraz’s 2026 Roland‐Garros outfit pic.twitter.com/C1JRy0w6ic — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) April 18, 2026

Reste désor­mais à savoir si les nombreux fans de l’Espagnols vont se ruer dans les rayons des maga­sins pour s’ar­ra­cher cette tenue très particulière…