Alors que l’équipementier français de Novak Djokovic a dévoilé une tenue à la fois épurée et classe pour la prochaine édition de Roland‐Garros (du 24 mai au 7 juin), la fameuse marque à la virgule n’a clairement pas adopté la même méthode concernant l’ensemble de Carlos Alcaraz.
En effet, il faudra peut‐être régler le contraste de sa télévision lors des matchs du double tenant du titre sur la terre battue parisienne tant ce mélange de violet, de rose fluo avec des petites touches de blanc et de noir ne ressemblent pas à grand chose.
💜🇪🇸🇫🇷 Carlos Alcaraz’s 2026 Roland‐Garros outfit pic.twitter.com/C1JRy0w6ic— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) April 18, 2026
Reste désormais à savoir si les nombreux fans de l’Espagnols vont se ruer dans les rayons des magasins pour s’arracher cette tenue très particulière…
Publié le samedi 18 avril 2026 à 13:13