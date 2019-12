Dans une interview donnée à SportExpress, les parents de Daniil Medvedev ont donné quelques anecdotes croustillantes sur leur fils. On y apprend notamment que le Russe était une véritable terreur dans ses jeunes années : « Ses cris et ses pleurs pouvaient être entendu a près d’un kilomètre à la ronde. Les parents des autres enfants se dépêchaient de récupérer leurs affaires et de partir des vestiaires quand il était là. » Une véritable tornade…

On y apprend également que le 5e joueur mondial est né un an avant la date prévue par les médecins. Cela l’a empêché de naître à Paris, comme prévu par ses parents pour qu’il puisse bénéficier de la nationalité française.