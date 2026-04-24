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La terrible annonce de Carlos Alcaraz : « Au vu des résul­tats des tests effec­tués, nous avons décidé qu’il était plus prudent de ne pas parti­ciper aux tour­nois de Rome et de Roland‐Garros »

Par
Thomas S
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C’était à redouter et c’est malheu­reu­se­ment officiel.

Blessé au niveau de l’avant‐bras droit lors du premier tour de Barcelone et depuis incer­tain pour la suite de la saison sur terre battue, dont Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, Carlos Alcaraz a annoncé la mauvaise nouvelle, ce vendredi 24 avril, sur ses réseaux sociaux.

Après une batterie de tests effec­tués, le septuple vain­queur en Grand Chelem a décidé de jouer la carte de la prudence en décla­rant forfait pour le Masters 1000 de Rome ET pour le Grand Chelem pari­sien. Un véri­table coup de tonnerre sur la planète tennis.

« Au vu des résul­tats des tests effec­tués aujourd’hui, nous avons décidé de faire preuve de prudence et de ne pas parti­ciper aux tour­nois de Rome et de Roland‐Garros, en atten­dant d’éva­luer l’évo­lu­tion de la situa­tion pour décider quand nous revien­drons sur le court. C’est un moment diffi­cile pour moi, mais je suis sûr que nous en sorti­rons plus forts. »

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 17:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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