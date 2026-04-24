C’était à redouter et c’est malheureusement officiel.
Blessé au niveau de l’avant‐bras droit lors du premier tour de Barcelone et depuis incertain pour la suite de la saison sur terre battue, dont Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, Carlos Alcaraz a annoncé la mauvaise nouvelle, ce vendredi 24 avril, sur ses réseaux sociaux.
Après une batterie de tests effectués, le septuple vainqueur en Grand Chelem a décidé de jouer la carte de la prudence en déclarant forfait pour le Masters 1000 de Rome ET pour le Grand Chelem parisien. Un véritable coup de tonnerre sur la planète tennis.
Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026
« Au vu des résultats des tests effectués aujourd’hui, nous avons décidé de faire preuve de prudence et de ne pas participer aux tournois de Rome et de Roland‐Garros, en attendant d’évaluer l’évolution de la situation pour décider quand nous reviendrons sur le court. C’est un moment difficile pour moi, mais je suis sûr que nous en sortirons plus forts. »
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 17:52