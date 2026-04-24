C’était à redouter et c’est malheu­reu­se­ment officiel.

Blessé au niveau de l’avant‐bras droit lors du premier tour de Barcelone et depuis incer­tain pour la suite de la saison sur terre battue, dont Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, Carlos Alcaraz a annoncé la mauvaise nouvelle, ce vendredi 24 avril, sur ses réseaux sociaux.

Après une batterie de tests effec­tués, le septuple vain­queur en Grand Chelem a décidé de jouer la carte de la prudence en décla­rant forfait pour le Masters 1000 de Rome ET pour le Grand Chelem pari­sien. Un véri­table coup de tonnerre sur la planète tennis.

Después de los resul­tados de las pruebas reali­zadas hoy, hemos deci­dido que lo más prudente es ser cautos y no parti­cipar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolu­ción para decidir cuándo volve­remos a la pista. Es un momento compli­cado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

« Au vu des résul­tats des tests effec­tués aujourd’hui, nous avons décidé de faire preuve de prudence et de ne pas parti­ciper aux tour­nois de Rome et de Roland‐Garros, en atten­dant d’éva­luer l’évo­lu­tion de la situa­tion pour décider quand nous revien­drons sur le court. C’est un moment diffi­cile pour moi, mais je suis sûr que nous en sorti­rons plus forts. »