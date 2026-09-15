Jack Draper est vraiment maudit.
Alors qu’il n’a disputé que 15 petits matchs en 2026 à cause de rechutes et de blessures à répétition, le Britannique a finalement décidé de déclarer forfait pour le restant de la saison afin de se concentrer pleinement sur l’année prochaine.
un véritable crève‐coeur pour celui qui a embauché Andy Murray comme entraîneur en mai dernier et qui aura à peine eu le temps de profiter de cette association.
« D’habitude, je n’aime pas trop m’étendre ici, mais je tenais à vous dire que mon objectif est de faire mon retour sur le circuit début 2027. L’été dernier, tout le dévouement et le travail que j’avais consacrés à ce sport commençaient à porter leurs fruits. Tout allait dans mon sens et la voie à suivre semblait toute tracée. Cependant, une blessure complexe a rendu les choses incroyablement difficiles et, depuis ce moment‐là, j’essaie désespérément de revenir et de retrouver les sensations que j’avais autrefois sur le court. Gérer autant de changements, d’adversité et de douleur m’a aidée à grandir énormément dans de nombreux domaines de ma vie, mais m’a également fait ressentir une telle fatigue qu’il m’était difficile de continuer. Je profite de cette période pour me ressourcer et guérir afin d’être prête à 100 % à mon retour. Le tennis est ma raison d’être et ma passion ; c’est pourquoi, lorsque je remettrai les pieds sur le court, je veux m’assurer que rien ne m’empêchera d’aller là où je veux aller et de réaliser ce dont je sais être capable. J’apprécie énormément le soutien constant de mes sponsors, de mon équipe et de tous ceux qui aiment suivre mon parcours tennistique, et j’ai hâte de revenir sur le court pour donner le meilleur de moi‐même l’année prochaine ! »
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 17:44