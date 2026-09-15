Jack Draper est vrai­ment maudit.

Alors qu’il n’a disputé que 15 petits matchs en 2026 à cause de rechutes et de bles­sures à répé­ti­tion, le Britannique a fina­le­ment décidé de déclarer forfait pour le restant de la saison afin de se concen­trer plei­ne­ment sur l’année prochaine.

un véri­table crève‐coeur pour celui qui a embauché Andy Murray comme entraî­neur en mai dernier et qui aura à peine eu le temps de profiter de cette association.

« D’habitude, je n’aime pas trop m’étendre ici, mais je tenais à vous dire que mon objectif est de faire mon retour sur le circuit début 2027. L’été dernier, tout le dévoue­ment et le travail que j’avais consa­crés à ce sport commen­çaient à porter leurs fruits. Tout allait dans mon sens et la voie à suivre semblait toute tracée. Cependant, une bles­sure complexe a rendu les choses incroya­ble­ment diffi­ciles et, depuis ce moment‐là, j’essaie déses­pé­ré­ment de revenir et de retrouver les sensa­tions que j’avais autre­fois sur le court. Gérer autant de chan­ge­ments, d’adversité et de douleur m’a aidée à grandir énor­mé­ment dans de nombreux domaines de ma vie, mais m’a égale­ment fait ressentir une telle fatigue qu’il m’était diffi­cile de conti­nuer. Je profite de cette période pour me ressourcer et guérir afin d’être prête à 100 % à mon retour. Le tennis est ma raison d’être et ma passion ; c’est pour­quoi, lorsque je remet­trai les pieds sur le court, je veux m’assurer que rien ne m’empêchera d’aller là où je veux aller et de réaliser ce dont je sais être capable. J’apprécie énor­mé­ment le soutien constant de mes spon­sors, de mon équipe et de tous ceux qui aiment suivre mon parcours tennis­tique, et j’ai hâte de revenir sur le court pour donner le meilleur de moi‐même l’année prochaine ! »