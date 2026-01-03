AccueilATPLa terrible série d'Arthur Fils en Grand Chelem : "C'est beaucoup de...
La terrible série d’Arthur Fils en Grand Chelem : « C’est beau­coup de travail pour revenir au meilleur niveau. Je vais être un peu court… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Blessé au dos depuis Roland‐Garros en mai dernier, Arthur Fils n’a joué qu’à Toronto depuis. Absent depuis août, le Français prévoyait un retour en Australie, fina­le­ment repoussé. 

L’actuel 39e mondial a déclaré forfait pour le premier Grand Chelem de l’année (18 janvier au 1er février), après s’être retiré du tournoi de Hongkong (5−11 janvier). 

« Je me sens bien, mon dos évolue bien. C’est beau­coup de travail pour revenir au meilleur niveau. Je vais être un peu court pour l’Australie, je préfère revenir à 100 % », a expliqué le joueur de 21 ans dans une vidéo postée sur Youtube. 

Encore un gros coup dur pour Arthur Fils qui vit un cinquième Grand Chelem de suite marqué par un abandon ou un forfait…

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 08:07

