Blessé au dos depuis Roland‐Garros en mai dernier, Arthur Fils n’a joué qu’à Toronto depuis. Absent depuis août, le Français prévoyait un retour en Australie, fina­le­ment repoussé.

L’actuel 39e mondial a déclaré forfait pour le premier Grand Chelem de l’année (18 janvier au 1er février), après s’être retiré du tournoi de Hongkong (5−11 janvier).

« Je me sens bien, mon dos évolue bien. C’est beau­coup de travail pour revenir au meilleur niveau. Je vais être un peu court pour l’Australie, je préfère revenir à 100 % », a expliqué le joueur de 21 ans dans une vidéo postée sur Youtube.

📊 Les cinq derniers tour­nois du Grand Chelem d’Arthur Fils 🇫🇷 :

🇦🇺 Open d’Australie : Abandon (1÷16) 🚑

🇫🇷 Roland‐Garros : Forfait (1÷16) 🚑

🇬🇧 Wimbledon : Forfait 🚑

🇺🇸 US Open : Forfait 🚑

🇦🇺 Open d’Australie : Forfait 🚑



📸 Youtube (Arthur Fils) pic.twitter.com/9kbsbIeOGB — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 2, 2026

Encore un gros coup dur pour Arthur Fils qui vit un cinquième Grand Chelem de suite marqué par un abandon ou un forfait…