Alors que Gaël Monfils va participer à son dernier Roland‐Garros, qui doit débuter dans moins d’une semaine (du 24 mai au 7 juin), France Télévision lui a consacré un reportage où ses amis, Richard Gasquet, Jo‐Wilfried Tsonga et Gilles Simon interviennent pour évoquer le joueur et l’homme.
Concernant le joueur, Gilles Simon a développé une théorie intéressante à propos de l’identité propre de « La Monf ».
#Stade2 | 👀Gaël Monfils vu par les Mousquetaires !— francetvsport (@francetvsport) May 17, 2026
🎾 Qui de mieux que Jo‐Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon pour parler de Gaël Monfils ? Retour sur un joueur inclassable
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« C’est un joueur qui a mis longtemps à se connaître parce qu’on ne l’a pas aidé à se connaître. Parce que jamais personne n’a voulu accepter que dans sa nature, c’est un défenseur. C’est‐à‐dire que si sa vie en dépend, il met la balle dans le terrain et il court. Et dans un moment important, si on lui demande de frapper, elle ne va pas rentrer la balle, car ce n’est pas lui. Il a accompli de grandes choses, mais quand on arrive tout en haut et qu’on joue contre des joueurs qui eux sont alignés, cela fait la différence. »
Publié le lundi 18 mai 2026 à 18:40