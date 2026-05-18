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La théorie de Gilles Simon sur Gaël Monfils : « C’est un joueur qui a mis long­temps à se connaître parce qu’on ne l’a pas aidé à se connaître. Parce que personne n’a voulu accepter que dans sa nature, c’est un défenseur »

Par
Thomas S
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Alors que Gaël Monfils va parti­ciper à son dernier Roland‐Garros, qui doit débuter dans moins d’une semaine (du 24 mai au 7 juin), France Télévision lui a consacré un repor­tage où ses amis, Richard Gasquet, Jo‐Wilfried Tsonga et Gilles Simon inter­viennent pour évoquer le joueur et l’homme.

Concernant le joueur, Gilles Simon a déve­loppé une théorie inté­res­sante à propos de l’iden­tité propre de « La Monf ». 

« C’est un joueur qui a mis long­temps à se connaître parce qu’on ne l’a pas aidé à se connaître. Parce que jamais personne n’a voulu accepter que dans sa nature, c’est un défen­seur. C’est‐à‐dire que si sa vie en dépend, il met la balle dans le terrain et il court. Et dans un moment impor­tant, si on lui demande de frapper, elle ne va pas rentrer la balle, car ce n’est pas lui. Il a accompli de grandes choses, mais quand on arrive tout en haut et qu’on joue contre des joueurs qui eux sont alignés, cela fait la différence. »

Publié le lundi 18 mai 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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