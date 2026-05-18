Alors que Gaël Monfils va parti­ciper à son dernier Roland‐Garros, qui doit débuter dans moins d’une semaine (du 24 mai au 7 juin), France Télévision lui a consacré un repor­tage où ses amis, Richard Gasquet, Jo‐Wilfried Tsonga et Gilles Simon inter­viennent pour évoquer le joueur et l’homme.

Concernant le joueur, Gilles Simon a déve­loppé une théorie inté­res­sante à propos de l’iden­tité propre de « La Monf ».

#Stade2 | 👀Gaël Monfils vu par les Mousquetaires !



🎾 Qui de mieux que Jo‐Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon pour parler de Gaël Monfils ? Retour sur un joueur inclas­sable



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« C’est un joueur qui a mis long­temps à se connaître parce qu’on ne l’a pas aidé à se connaître. Parce que jamais personne n’a voulu accepter que dans sa nature, c’est un défen­seur. C’est‐à‐dire que si sa vie en dépend, il met la balle dans le terrain et il court. Et dans un moment impor­tant, si on lui demande de frapper, elle ne va pas rentrer la balle, car ce n’est pas lui. Il a accompli de grandes choses, mais quand on arrive tout en haut et qu’on joue contre des joueurs qui eux sont alignés, cela fait la différence. »