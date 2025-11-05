AccueilATPLa théorie étonnante de Roddick sur Alcaraz : "On a l’impression qu’il...
ATP

La théorie éton­nante de Roddick sur Alcaraz : « On a l’impression qu’il a du mal en fin d’année pour cette raison… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

546

Dans le dernier épisode podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, Andy Roddick a partagé une théorie éton­nante pour tenter d’ex­pli­quer les diffi­cultés rencon­trées par Carlos Alcaraz en fin de saison. 

« Il semble avoir du mal à terminer l’année, car c’est un joueur qui dépend de l’énergie du public, il aime l’am­biance, il aime le spec­tacle, il aime être un artiste. Vous arrivez à cette partie de la saison où vous êtes très peu dehors (saison indoor en Europe). Vous entrez dans le stade, il fait jour, puis que vous sortez du stade, il fait déjà nuit. Sinner est peut‐être mieux adapté, en termes de person­na­lité, pour entrer, faire le travail et partir. Carlos a peut‐être besoin d’un peu plus d’inspiration. »

Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 17:44

Article précédent
Corentin Moutet, après avoir manqué sa chance : « Ce n’est pas la défaite de certains qui me réjouit, non. Franchement, je suis arrivé sur le terrain pour faire mon taf »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.