Dans le dernier épisode podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, Andy Roddick a partagé une théorie éton­nante pour tenter d’ex­pli­quer les diffi­cultés rencon­trées par Carlos Alcaraz en fin de saison.

« Il semble avoir du mal à terminer l’année, car c’est un joueur qui dépend de l’énergie du public, il aime l’am­biance, il aime le spec­tacle, il aime être un artiste. Vous arrivez à cette partie de la saison où vous êtes très peu dehors (saison indoor en Europe). Vous entrez dans le stade, il fait jour, puis que vous sortez du stade, il fait déjà nuit. Sinner est peut‐être mieux adapté, en termes de person­na­lité, pour entrer, faire le travail et partir. Carlos a peut‐être besoin d’un peu plus d’inspiration. »