Invité du podcast A New Way of Being, le néo‐retraité Dominic Thiem a partagé une théorie assez intri­gante qui pour­rait expli­quer selon lui pour­quoi Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et d’autres grands cham­pions issus d’autres sports mais de la même géné­ra­tion ont connu tant de succès.

Le vain­queur de l’US Open 2020 évoque l’im­pact négatif du télé­phone portable dans ces propos rapportés par Tennis365 :

« Je ne pense pas que ce soit une coïn­ci­dence qu’il y ait autant d’ath­lètes incroyables nés dans la géné­ra­tion entre 1981 et 1987. Au cours de ces six années, il y a eu Roger Federer, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, Novak Djokovic, Andy Murray, Rafa Nadal, LeBron James. Puis, un peu plus âgés, il y a Tom Brady et Michael Jordan. Cela ne peut donc pas être une coïn­ci­dence, et peut‐être que, parce que ma géné­ra­tion a été la première à utiliser le smart­phone, cela a défi­ni­ti­ve­ment nuit à notre concen­tra­tion. Peut‐être qu’il y a un lien et peut‐être que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui sont sur le point de gagner de nombreux tour­nois du Grand Chelem, font partie d’une géné­ra­tion qui s’y est déjà un peu habi­tuée et qu’il est plus facile pour eux de se concen­trer pendant cinq heures avec leur smart­phone. Qui sait ? Mais c’est un point très intéressant. »