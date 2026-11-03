On a quand même du mal à suivre le raison­ne­ment d’Andy Roddick.

Même si Juan Carlos Ferrero n’a jamais caché avoir été parti­cu­liè­re­ment touché par la sépa­ra­tion soudaine avec Carlos Alcaraz, en décembre 2025, on l’ima­gine mal accepter de prendre sous son aile Ben Shelton pour se venger de l’Espagnol.

C’est pour­tant la théorie énoncée par l’an­cien numéro 1 mondial dans le dernier épisode de son podcast, Served.

Andy Roddick believes Juan Carlos Ferrero has hired Ben Shelton to ‘go after’ Carlos Alcaraz… 😳



« Listen, Juan Carlos, you don’t get to a French Open cham­pion. You don’t get to number one in the world without some ego, right ?



« He’s going, ‘Okay, which one in the holster can… pic.twitter.com/fSmZ42zf1z — Tennis365 (@tennis365com) November 3, 2026

« Si vous vous mettez à la place de Juan Carlos Ferrero, à ce stade de sa carrière, seuls certains projets peuvent véri­ta­ble­ment le motiver. L’un d’eux est d’aider un joueur à remporter son premier Grand Chelem. On parle d’un joueur qui a déjà disputé une finale de Grand Chelem, atteint plusieurs demi‐finales, possède une puis­sance extra­or­di­naire et, de surcroît, a réussi à battre votre ancien joueur dans un tournoi majeur cette année. Certes, Alcaraz reve­nait de bles­sure et il faut tenir compte de certaines circons­tances, mais les faits sont là. Le défi est de taille. Il y a deux véri­tables monstres sur le circuit. Deux joueurs que Juan Carlos connaît parfai­te­ment : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Pour remporter les grands titres, il devra les vaincre. Mais on ne devient pas cham­pion de Roland‐Garros et numéro un mondial sans une bonne dose de fierté et d’am­bi­tion. Ferrero se dit peut‐être : « Quel joueur ai‐je à ma dispo­si­tion pour essayer de battre celui qui m’a viré ? » Et Shelton est certai­ne­ment l’une des meilleures options possibles. »