On a quand même du mal à suivre le raisonnement d’Andy Roddick.
Même si Juan Carlos Ferrero n’a jamais caché avoir été particulièrement touché par la séparation soudaine avec Carlos Alcaraz, en décembre 2025, on l’imagine mal accepter de prendre sous son aile Ben Shelton pour se venger de l’Espagnol.
C’est pourtant la théorie énoncée par l’ancien numéro 1 mondial dans le dernier épisode de son podcast, Served.
« Si vous vous mettez à la place de Juan Carlos Ferrero, à ce stade de sa carrière, seuls certains projets peuvent véritablement le motiver. L’un d’eux est d’aider un joueur à remporter son premier Grand Chelem. On parle d’un joueur qui a déjà disputé une finale de Grand Chelem, atteint plusieurs demi‐finales, possède une puissance extraordinaire et, de surcroît, a réussi à battre votre ancien joueur dans un tournoi majeur cette année. Certes, Alcaraz revenait de blessure et il faut tenir compte de certaines circonstances, mais les faits sont là. Le défi est de taille. Il y a deux véritables monstres sur le circuit. Deux joueurs que Juan Carlos connaît parfaitement : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Pour remporter les grands titres, il devra les vaincre. Mais on ne devient pas champion de Roland‐Garros et numéro un mondial sans une bonne dose de fierté et d’ambition. Ferrero se dit peut‐être : « Quel joueur ai‐je à ma disposition pour essayer de battre celui qui m’a viré ? » Et Shelton est certainement l’une des meilleures options possibles. »
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 14:14