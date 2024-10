Quelques jours après la fameuse annonce de Rafa concer­nant sa retraite à venir, Toni Nadal, via son compte Instagram, a décidé de se livrer comme rare­ment en publiant une lettre longue et touchante.

Et après avoir évoqué la promesse tenue par son neveu, l’oncle le plus célèbre du circuit a tenté d’ex­primer avec des mots ce qu’il ressen­tait pour lui après toutes ces années passées à ses côtés.

« Aujourd’hui, quelques jours plus tard, alors que je me vois confier la tâche impos­sible d’écrire mes senti­ments à l’oc­ca­sion de ses adieux, mon esprit est rempli d’images nostal­giques, de souve­nirs, de moments vécus et partagés aux côtés de Rafael. Ce qu’il a signifié pour moi depuis ses débuts dans le tennis, lorsque je le voyais, raquette au poing, rôder autour du Club de tennis de Manacor en atten­dant avec impa­tience son tour pour entrer sur le court et s’en­traîner avec moi, jusqu’à ses dernières raquettes, celles que je regar­dais avec une certaine inquié­tude lorsque je voyais que ni ses coups ni ses jambes ne répon­daient avec la même fraî­cheur et la même force d’antan, je ne peux certai­ne­ment pas l’ex­primer avec des mots. Tout ce qui s’est passé entre ces années loin­taines et le point final actuel, depuis ses premières victoires dans les tour­nois juniors et enfants qui préfi­gu­raient ce qui allait arriver, jusqu’à ses derniers grands triomphes à Melbourne et à Paris, est la mani­fes­ta­tion d’un rêve presque parfait. »