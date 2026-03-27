Forfait à Miami qui se tient actuellement, Novak Djokovic doit être en train de se préparer pour la saison sur terre et notamment Monte Carlo.
En attendant, le Serbe a accordé une longue interview à Vanity Fair Italie où il est notamment revenu sur sa longue collaboration avec l’un de ses sponsors, l’horloger suisse, Hublot. Si l’entretien a débuté par les montres, il a ensuite été question de tennis.
« Pour moi, le tennis ne se résume pas seulement aux résultats et aux récompenses. Bien sûr, j’aimerais remporter au moins un autre titre du Grand Chelem, rester en bonne santé et continuer à jouer pendant encore quelques années. Mais il y a tant d’autres choses dans lesquelles je souhaite m’impliquer pour observer les changements qui s’opèrent dans le tennis : j’ai hâte de découvrir ce que l’avenir nous réserve et j’aimerais le vivre en tant que joueur actif. J’ai de nombreux projets et rêves, surtout en tant que père : je veux être présent pour les étapes importantes de la vie de mes enfants, être là, car comme je voyage beaucoup, je suis souvent absent auprès d’eux et de ma femme. Ensuite, j’ai de nombreux projets professionnels que j’ai hâte de partager avec le monde. Le domaine qui m’intéresse est celui du bien‐être, de la longévité, de la santé physique et mentale. Des domaines dans lesquels je pense que ma contribution reste encore à venir. »
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 10:42