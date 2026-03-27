Forfait à Miami qui se tient actuel­le­ment, Novak Djokovic doit être en train de se préparer pour la saison sur terre et notam­ment Monte Carlo.

En atten­dant, le Serbe a accordé une longue inter­view à Vanity Fair Italie où il est notam­ment revenu sur sa longue colla­bo­ra­tion avec l’un de ses spon­sors, l’hor­loger suisse, Hublot. Si l’en­tre­tien a débuté par les montres, il a ensuite été ques­tion de tennis.

« Pour moi, le tennis ne se résume pas seule­ment aux résul­tats et aux récom­penses. Bien sûr, j’aimerais remporter au moins un autre titre du Grand Chelem, rester en bonne santé et conti­nuer à jouer pendant encore quelques années. Mais il y a tant d’autres choses dans lesquelles je souhaite m’impliquer pour observer les chan­ge­ments qui s’opèrent dans le tennis : j’ai hâte de décou­vrir ce que l’avenir nous réserve et j’aimerais le vivre en tant que joueur actif. J’ai de nombreux projets et rêves, surtout en tant que père : je veux être présent pour les étapes impor­tantes de la vie de mes enfants, être là, car comme je voyage beau­coup, je suis souvent absent auprès d’eux et de ma femme. Ensuite, j’ai de nombreux projets profes­sion­nels que j’ai hâte de partager avec le monde. Le domaine qui m’in­té­resse est celui du bien‐être, de la longé­vité, de la santé physique et mentale. Des domaines dans lesquels je pense que ma contri­bu­tion reste encore à venir. »