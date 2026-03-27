Accueil ATP

La très belle confes­sion de Novak Djokovic : « Pour moi, le tennis ne se résume pas seule­ment aux résul­tats et aux récom­penses. Il y a tant d’autres choses dans lesquelles je souhaite m’impliquer pour observer les chan­ge­ments qui s’opèrent dans ce sport »

Par
Jean Muller
-
383

Forfait à Miami qui se tient actuel­le­ment, Novak Djokovic doit être en train de se préparer pour la saison sur terre et notam­ment Monte Carlo.

En atten­dant, le Serbe a accordé une longue inter­view à Vanity Fair Italie où il est notam­ment revenu sur sa longue colla­bo­ra­tion avec l’un de ses spon­sors, l’hor­loger suisse, Hublot. Si l’en­tre­tien a débuté par les montres, il a ensuite été ques­tion de tennis.

« Pour moi, le tennis ne se résume pas seule­ment aux résul­tats et aux récom­penses. Bien sûr, j’aimerais remporter au moins un autre titre du Grand Chelem, rester en bonne santé et conti­nuer à jouer pendant encore quelques années. Mais il y a tant d’autres choses dans lesquelles je souhaite m’impliquer pour observer les chan­ge­ments qui s’opèrent dans le tennis : j’ai hâte de décou­vrir ce que l’avenir nous réserve et j’aimerais le vivre en tant que joueur actif. J’ai de nombreux projets et rêves, surtout en tant que père : je veux être présent pour les étapes impor­tantes de la vie de mes enfants, être là, car comme je voyage beau­coup, je suis souvent absent auprès d’eux et de ma femme. Ensuite, j’ai de nombreux projets profes­sion­nels que j’ai hâte de partager avec le monde. Le domaine qui m’in­té­resse est celui du bien‐être, de la longé­vité, de la santé physique et mentale. Des domaines dans lesquels je pense que ma contri­bu­tion reste encore à venir. »

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 10:42

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.