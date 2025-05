A une semaine du début du Grand Chelem fran­çais, Rafael Nadal dévoile une toute nouvelle zone dans le musée Rafa Nadal à Manacor, consa­crée à sa carrière excep­tion­nelle à Roland‐Garros.

Rafa Nadal ha formado un espacio espe­cial dentro de su museo en Manacor donde se respira Roland Garros en cada centí­metro. https://t.co/01W9LApxPu — José Morón (@jmgmoron) May 19, 2025

« C’est le nouvel espace qui a été créé ici, au musée, à Manacor. C’est vrai­ment un endroit très spécial. Je pense qu’il reflète un peu ce qu’a été toute ma carrière à Roland‐Garros. C’est sans aucun doute l’en­droit le plus impor­tant de ma vie spor­tive. Et bien, je vous laisse ici. Je pense qu’il y a de quoi passer un bon moment et j’es­père que vous l’ap­pré­cierez. Je vous embrasse tous très fort. »

Pour rappel, l’Espagnol recevra un hommage parti­cu­lier à Roland‐Garros le 25 mai prochain, date de début du tournoi.