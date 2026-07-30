Accueil ATP

La très belle tenue de Carlos Alcaraz pour l’US Open dévoilée

Par
Thomas S
-
40

Alors qu’il vient d’en­voyer un message extrê­me­ment rassu­rant, à un mois de l’US Open, avec une vidéo où on peut le voir frapper des coups droits avec beau­coup d’in­ten­sité, Carlos Alcaraz connaît sa tenue pour ce dernier rendez‐vous de l’année en Grand Chelem.

Et après le rose fluo, qui lui avait plutôt porté chance, en 2025, son équi­pe­men­tier améri­cain a décidé de lui concocter une tenue qui risque de beau­coup plaire aux fans new‐yorkais puis­qu’elle n’est pas ses rappeler les couleurs de l’équipe local de basket­ball, les New Yorks Knicks, fraî­che­ment sacrés cham­pions de NBA. 

Évidemment, chaleur et humi­dité obligent dans la Grosse Pomme, l’Espagnol conser­vera son fameux marcel, un haut long­temps prisé et démo­cra­tisé par son idole et compa­triote, Rafael Nadal. 

Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 17:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥