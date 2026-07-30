Alors qu’il vient d’envoyer un message extrêmement rassurant, à un mois de l’US Open, avec une vidéo où on peut le voir frapper des coups droits avec beaucoup d’intensité, Carlos Alcaraz connaît sa tenue pour ce dernier rendez‐vous de l’année en Grand Chelem.
Et après le rose fluo, qui lui avait plutôt porté chance, en 2025, son équipementier américain a décidé de lui concocter une tenue qui risque de beaucoup plaire aux fans new‐yorkais puisqu’elle n’est pas ses rappeler les couleurs de l’équipe local de basketball, les New Yorks Knicks, fraîchement sacrés champions de NBA.
⏳@usopen pic.twitter.com/dP0mSDac6E— Germán R. Abril (@gerebit0) July 30, 2026
Évidemment, chaleur et humidité obligent dans la Grosse Pomme, l’Espagnol conservera son fameux marcel, un haut longtemps prisé et démocratisé par son idole et compatriote, Rafael Nadal.
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 17:55