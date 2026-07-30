Alors qu’il vient d’en­voyer un message extrê­me­ment rassu­rant, à un mois de l’US Open, avec une vidéo où on peut le voir frapper des coups droits avec beau­coup d’in­ten­sité, Carlos Alcaraz connaît sa tenue pour ce dernier rendez‐vous de l’année en Grand Chelem.

Et après le rose fluo, qui lui avait plutôt porté chance, en 2025, son équi­pe­men­tier améri­cain a décidé de lui concocter une tenue qui risque de beau­coup plaire aux fans new‐yorkais puis­qu’elle n’est pas ses rappeler les couleurs de l’équipe local de basket­ball, les New Yorks Knicks, fraî­che­ment sacrés cham­pions de NBA.

Évidemment, chaleur et humi­dité obligent dans la Grosse Pomme, l’Espagnol conser­vera son fameux marcel, un haut long­temps prisé et démo­cra­tisé par son idole et compa­triote, Rafael Nadal.