Alors que sa présence sur le Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai) a récemment été confirmée par l’organisation du tournoi, Novak Djokovic en a profité pour dévoiler la tenue qu’il portera lors du prochain Roland‐Garros, qui se tiendra du 24 au 7 juin, où il défendra les points de sa demi‐finale de l’an dernier.
Et à en juger par les images ci‐dessous, son équipementier français a mis le paquet avec un très beau polo beige accompagné d’un short noir, dans un ensemble à la fois épuré et classe.
🚨Novak Djokovic reveals his outfit for Roland Garros. 🐊 pic.twitter.com/S9jKv6IDpf— Danny (@DjokovicFan_) April 15, 2026
Une tenue qui plaira à coup sûr à ses nombreux fans du monde entier.
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 19:09