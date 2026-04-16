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La très belle tenue de Novak Djokovic pour Roland‐Garros dévoilée !

Par
Thomas S
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Alors que sa présence sur le Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai) a récem­ment été confirmée par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi, Novak Djokovic en a profité pour dévoiler la tenue qu’il portera lors du prochain Roland‐Garros, qui se tiendra du 24 au 7 juin, où il défendra les points de sa demi‐finale de l’an dernier. 

Et à en juger par les images ci‐dessous, son équi­pe­men­tier fran­çais a mis le paquet avec un très beau polo beige accom­pagné d’un short noir, dans un ensemble à la fois épuré et classe. 

Une tenue qui plaira à coup sûr à ses nombreux fans du monde entier. 

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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