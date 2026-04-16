Alors que sa présence sur le Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai) a récem­ment été confirmée par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi, Novak Djokovic en a profité pour dévoiler la tenue qu’il portera lors du prochain Roland‐Garros, qui se tiendra du 24 au 7 juin, où il défendra les points de sa demi‐finale de l’an dernier.

Et à en juger par les images ci‐dessous, son équi­pe­men­tier fran­çais a mis le paquet avec un très beau polo beige accom­pagné d’un short noir, dans un ensemble à la fois épuré et classe.

🚨Novak Djokovic reveals his outfit for Roland Garros. 🐊 pic.twitter.com/S9jKv6IDpf — Danny (@DjokovicFan_) April 15, 2026

Une tenue qui plaira à coup sûr à ses nombreux fans du monde entier.