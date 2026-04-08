Interrogé par nos confrères de L’Équipe en marge de sa présence aux Laureus Awards 2025, Boris Becker a été interrogé sur l’actuelle domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et le plus jeune vainqueur masculin de l’histoire de Wimbledon a développé une théorie intéressante sur la motivation et l’inspiration de l’Espagnol, actuel numéro 1 mondial.
« Sinner et Alcaraz, c’est la glace et le feu, comme ça pouvait l’être entre (Ivan) Lendl et moi. Alcaraz, je trouve que c’est un joueur fascinant. Il est exactement ce dont le tennis a besoin. Il est charismatique, c’est un plaisir de le voir jouer, c’est un artiste du tennis. Je ne lui vois aucune faiblesse. Mais les artistes ont besoin d’une source d’inspiration et je pense que Sinner est la sienne. Parce que si les matches deviennent trop faciles pour lui, j’ai peur qu’il commence à s’ennuyer. Mais il n’a que 22 ans et le ciel est sa seule limite. »
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 16:16