Interrogé par nos confrères de L’Équipe en marge de sa présence aux Laureus Awards 2025, Boris Becker a été inter­rogé sur l’ac­tuelle domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et le plus jeune vain­queur masculin de l’his­toire de Wimbledon a déve­loppé une théorie inté­res­sante sur la moti­va­tion et l’ins­pi­ra­tion de l’Espagnol, actuel numéro 1 mondial.

« Sinner et Alcaraz, c’est la glace et le feu, comme ça pouvait l’être entre (Ivan) Lendl et moi. Alcaraz, je trouve que c’est un joueur fasci­nant. Il est exac­te­ment ce dont le tennis a besoin. Il est charis­ma­tique, c’est un plaisir de le voir jouer, c’est un artiste du tennis. Je ne lui vois aucune faiblesse. Mais les artistes ont besoin d’une source d’ins­pi­ra­tion et je pense que Sinner est la sienne. Parce que si les matches deviennent trop faciles pour lui, j’ai peur qu’il commence à s’en­nuyer. Mais il n’a que 22 ans et le ciel est sa seule limite. »