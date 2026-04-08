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La très belle théorie de Boris Becker sur Carlos Alcaraz : « Les artistes ont besoin d’une source d’ins­pi­ra­tion et je pense que Jannik Sinner est la sienne »

Par
Thomas S
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Interrogé par nos confrères de L’Équipe en marge de sa présence aux Laureus Awards 2025, Boris Becker a été inter­rogé sur l’ac­tuelle domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

Et le plus jeune vain­queur masculin de l’his­toire de Wimbledon a déve­loppé une théorie inté­res­sante sur la moti­va­tion et l’ins­pi­ra­tion de l’Espagnol, actuel numéro 1 mondial. 

« Sinner et Alcaraz, c’est la glace et le feu, comme ça pouvait l’être entre (Ivan) Lendl et moi. Alcaraz, je trouve que c’est un joueur fasci­nant. Il est exac­te­ment ce dont le tennis a besoin. Il est charis­ma­tique, c’est un plaisir de le voir jouer, c’est un artiste du tennis. Je ne lui vois aucune faiblesse. Mais les artistes ont besoin d’une source d’ins­pi­ra­tion et je pense que Sinner est la sienne. Parce que si les matches deviennent trop faciles pour lui, j’ai peur qu’il commence à s’en­nuyer. Mais il n’a que 22 ans et le ciel est sa seule limite. »

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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