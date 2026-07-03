Patrick Mouratoglou est confiant pour Carlos Alcaraz.
Alors que l’Espagnol, toujours absent suite à une blessure au poignet droit, a enfin repris l’entraînementn en douceur, avec la raquette il y a quelques jours, l’entraîneur français, via son compte Instagram, s’est montré particulièrement optimiste.
Selon lui, Carlitos pourra rejouer à nouveau normalement en fond de court d’ici deux semaines. Un énorme soulagement pour les fans même si, comme le dit bien « The Coach », il n’est pas médecin.
« C’est formidable de revoir Carlos sur un court de tennis, en tant que droitier. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point le processus de retour après une blessure est long. Ce qui est positif pour lui, c’est qu’il pouvait encore utiliser ses jambes, courir et faire beaucoup d’entraînement physique. À présent, à quelle distance se trouve Carlos de la défense de son titre à l’US Open ? Il en est très loin, c’est certain. Peut‐il y parvenir ? Oui, je pense qu’il en est capable. Parce qu’il en est maintenant à un stade où les choses vont s’accélérer. Désormais, il constatera des progrès chaque jour. Mon pronostic : je ne suis pas médecin, mais j’ai beaucoup d’expérience en la matière. Dans deux semaines, il pourra frapper normalement depuis la ligne de fond. Et je pense qu’il commencera à servir un peu plus tard, car le service avec pronation est le plus agressif pour le poignet. Il a besoin que son poignet soit solide. Ce qu’il doit faire, c’est se doter d’un physique capable de supporter le type de coup droit qu’il pratique, plutôt que de changer de technique et de perturber tout son jeu. Je ne lui demanderais jamais, au grand jamais, de changer de technique à ce stade de sa carrière. »
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 19:45