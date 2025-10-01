Sans être une grande surprise, Monfils a donc annoncé ce matin via les réseaux sociaux que 2026 serait sa dernière saison. Dans son message très struc­turé, il remercie tous ceux qui lui ont permis de réaliser sa carrière et il oublie personne.

I’ve got some­thing to share with you. pic.twitter.com/pBGh58O6pg — Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 1, 2025

« Après avoir célébré mon 39e anni­ver­saire il y a à peine un mois, j’ai­me­rais vous partager que l’année qui s’an­nonce sera ma dernière en tant que joueur profes­sionnel. Même si ce sport compte énor­mé­ment pour moi, je suis en paix avec ma déci­sion de me retirer à la fin de la saison 2026 » a expliqué la Monf.

Il faudra bien profiter de lui en 2026 car des joueurs de sa trempe, il n’en n’existe pas beaucoup.