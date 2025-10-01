Sans être une grande surprise, Monfils a donc annoncé ce matin via les réseaux sociaux que 2026 serait sa dernière saison. Dans son message très structuré, il remercie tous ceux qui lui ont permis de réaliser sa carrière et il oublie personne.
I’ve got something to share with you. pic.twitter.com/pBGh58O6pg— Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 1, 2025
« Après avoir célébré mon 39e anniversaire il y a à peine un mois, j’aimerais vous partager que l’année qui s’annonce sera ma dernière en tant que joueur professionnel. Même si ce sport compte énormément pour moi, je suis en paix avec ma décision de me retirer à la fin de la saison 2026 » a expliqué la Monf.
Il faudra bien profiter de lui en 2026 car des joueurs de sa trempe, il n’en n’existe pas beaucoup.
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 08:35