Rick Macci, célèbre coach améri­cain, connu notam­ment pour avoir entraîné les sœurs Williams, est revenu pour Tennis 365 sur le joueur qu’il voit comme le plus à même de rejoindre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans un trio d’exception.

« Fonseca est le meilleur jeune talent que j’ai vu. Il serait, pour moi, l’élu qui pour­rait être là. Mais il est à quelques années de là, même s’il pour­rait être dans le top 20 d’ici la fin de l’année, je pense. Et il ne faut pas oublier que, comme tout le monde s’amé­liore, Sinner et Alcaraz aussi, ils vont se surpasser pour ajouter plus de piquant à leur jeu. Ils sont juste au‐dessus du lot grâce à leur poly­va­lence. Donc, la barre a été placée très haut, mais il y aura toujours une suite. »

Un pronostic qui, pour le moment, semble encore lointain.

Le jeune Brésilien semble avoir du mal à confirmer après avoir remporté son premier titre ATP 250, au tournoi de Buenos Aires.

Sa marge de progres­sion reste impor­tante, et le chemin pour rattraper l’Italien et l’Espagnol semble encore long pour João Fonseca.