Rick Macci, célèbre coach américain, connu notamment pour avoir entraîné les sœurs Williams, est revenu pour Tennis 365 sur le joueur qu’il voit comme le plus à même de rejoindre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans un trio d’exception.
« Fonseca est le meilleur jeune talent que j’ai vu. Il serait, pour moi, l’élu qui pourrait être là. Mais il est à quelques années de là, même s’il pourrait être dans le top 20 d’ici la fin de l’année, je pense. Et il ne faut pas oublier que, comme tout le monde s’améliore, Sinner et Alcaraz aussi, ils vont se surpasser pour ajouter plus de piquant à leur jeu. Ils sont juste au‐dessus du lot grâce à leur polyvalence. Donc, la barre a été placée très haut, mais il y aura toujours une suite. »
Un pronostic qui, pour le moment, semble encore lointain.
Le jeune Brésilien semble avoir du mal à confirmer après avoir remporté son premier titre ATP 250, au tournoi de Buenos Aires.
Sa marge de progression reste importante, et le chemin pour rattraper l’Italien et l’Espagnol semble encore long pour João Fonseca.
Publié le mercredi 20 août 2025 à 16:45