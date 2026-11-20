Alors que la saison 2026 touche à sa fin du côté de Turin, les nouvelles concer­nant l’état de santé de Jannik Sinner ne sont guère rassurantes.

En effet, selon les infor­ma­tions du jour­na­liste italien Carlo Galati, publiées ce vendredi dans les colonnes du quoti­dien Libero, les douleurs au genou du Transalpin persistent et l’hy­po­thèse d’une inter­ven­tion chirur­gi­cale prend de plus en plus de poids.

🚨 SINNER, IL GINOCCHIO NON DÀ TREGUA : OPERAZIONE SEMPRE PIÙ PROBABILE



Il dolore persiste, l’ipotesi chirur­gica prende quota. Si valuta l’approccio più adatto. Decisivo il consulto con il lumi­nare finlan­dese Lasse Lempainen, consi­de­rato uno dei massimi esperti mondiali nella… pic.twitter.com/wtKWBGtshd — Carlo Galati (@CarloGalati) November 20, 2026

Un rendez‐vous avec le chirur­gien finlan­dais Lasse Lempainen, consi­déré comme l’un des plus grands spécia­listes mondiaux de la chirurgie trau­ma­to­lo­gique du sport, notam­ment des lésions musculo‐tendineuses des membres infé­rieurs, devrait être déter­mi­nant dans la déci­sion de l’Italien et de son entourage.

Ce spécia­liste, qui exerce notam­ment à la clinique La Madonnina de Milan, pour­rait ainsi orienter le choix du trai­te­ment à privilégier.

Si aucune inter­ven­tion chirur­gi­cale n’a pour l’heure été offi­ciel­le­ment annoncée, cette nouvelle révé­la­tion de la presse italienne ne manque pas de susciter l’in­quié­tude à moins de deux mois du coup d’envoi de l’Open d’Australie.