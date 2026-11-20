Alors que la saison 2026 touche à sa fin du côté de Turin, les nouvelles concernant l’état de santé de Jannik Sinner ne sont guère rassurantes.
En effet, selon les informations du journaliste italien Carlo Galati, publiées ce vendredi dans les colonnes du quotidien Libero, les douleurs au genou du Transalpin persistent et l’hypothèse d’une intervention chirurgicale prend de plus en plus de poids.
Un rendez‐vous avec le chirurgien finlandais Lasse Lempainen, considéré comme l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la chirurgie traumatologique du sport, notamment des lésions musculo‐tendineuses des membres inférieurs, devrait être déterminant dans la décision de l’Italien et de son entourage.
Ce spécialiste, qui exerce notamment à la clinique La Madonnina de Milan, pourrait ainsi orienter le choix du traitement à privilégier.
Si aucune intervention chirurgicale n’a pour l’heure été officiellement annoncée, cette nouvelle révélation de la presse italienne ne manque pas de susciter l’inquiétude à moins de deux mois du coup d’envoi de l’Open d’Australie.
Publié le vendredi 20 novembre 2026 à 09:08