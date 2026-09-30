Lors du premier tour du Challenger de Jingshan, en Chine, Terence Atmane a servi pour le match face à Elias Ymer (192e mondial), avant de jeter l’éponge quelques minutes plus tard, alors qu’il était mené 5–5, 15–40 dans le dernier jeu.

Cet abandon inat­tendu a suscité de vives réac­tions, notam­ment de la part du compte Avantage Tennis sur le réseau social X, qui n’a pas caché son incom­pré­hen­sion et a vive­ment critiqué l’at­ti­tude du Français.

« Terence Atmane a juste lâche­ment aban­donné en voyant que le match lui échap­pait… Ni comba­ti­vité, ni fair‐play, c’est impos­sible à défendre ça. Pas mal de fois, il a été jeté en pâture pour pas grand‐chose (les crampes contre Humbert, le match contre Gasquet…), mais là fran­che­ment, c’est pas excu­sable. S’il était vrai­ment blessé, il appe­lait le physio au chan­ge­ment de côté. »

Autant dire que les expli­ca­tions du 99e joueur mondial, si elles arrivent, sont très attendues.

Il faut quand même espérer qu’il ait un vrai problème pour aban­donner à 5–5, 40–15 pour son adver­saire au troi­sième set.



C’est Terence mais c’est un joueur pro. Même si tu menais 5–3, tu n’aban­donnes pas à 5–5 sans raison alors que tu peux large­ment encore gagner le match.



Pas… https://t.co/M6toBWljyI — Tennis Legend (@TennisLegende) September 30, 2026

A suivre.