Accueil ATP

L’abandon du Français Atmane fait parler : « Ce n’est pas excu­sable, impos­sible à défendre »

Par
Baptiste Mulatier
-
10947

Lors du premier tour du Challenger de Jingshan, en Chine, Terence Atmane a servi pour le match face à Elias Ymer (192e mondial), avant de jeter l’éponge quelques minutes plus tard, alors qu’il était mené 5–5, 15–40 dans le dernier jeu.

Cet abandon inat­tendu a suscité de vives réac­tions, notam­ment de la part du compte Avantage Tennis sur le réseau social X, qui n’a pas caché son incom­pré­hen­sion et a vive­ment critiqué l’at­ti­tude du Français.

« Terence Atmane a juste lâche­ment aban­donné en voyant que le match lui échap­pait… Ni comba­ti­vité, ni fair‐play, c’est impos­sible à défendre ça. Pas mal de fois, il a été jeté en pâture pour pas grand‐chose (les crampes contre Humbert, le match contre Gasquet…), mais là fran­che­ment, c’est pas excu­sable. S’il était vrai­ment blessé, il appe­lait le physio au chan­ge­ment de côté. »

Autant dire que les expli­ca­tions du 99e joueur mondial, si elles arrivent, sont très attendues. 

A suivre.

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥