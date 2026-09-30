Lors du premier tour du Challenger de Jingshan, en Chine, Terence Atmane a servi pour le match face à Elias Ymer (192e mondial), avant de jeter l’éponge quelques minutes plus tard, alors qu’il était mené 5–5, 15–40 dans le dernier jeu.
Cet abandon inattendu a suscité de vives réactions, notamment de la part du compte Avantage Tennis sur le réseau social X, qui n’a pas caché son incompréhension et a vivement critiqué l’attitude du Français.
« Terence Atmane a juste lâchement abandonné en voyant que le match lui échappait… Ni combativité, ni fair‐play, c’est impossible à défendre ça. Pas mal de fois, il a été jeté en pâture pour pas grand‐chose (les crampes contre Humbert, le match contre Gasquet…), mais là franchement, c’est pas excusable. S’il était vraiment blessé, il appelait le physio au changement de côté. »
Autant dire que les explications du 99e joueur mondial, si elles arrivent, sont très attendues.
Il faut quand même espérer qu’il ait un vrai problème pour abandonner à 5–5, 40–15 pour son adversaire au troisième set.— Tennis Legend (@TennisLegende) September 30, 2026
C’est Terence mais c’est un joueur pro. Même si tu menais 5–3, tu n’abandonnes pas à 5–5 sans raison alors que tu peux largement encore gagner le match.
Pas… https://t.co/M6toBWljyI
A suivre.
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 11:55