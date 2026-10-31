Accueil ATP

L’abandon tota­le­ment lunaire d’un joueur du top 100 : « Je me tire ! Salut ! »

Par
Baptiste Mulatier
-

Alors que la plupart des joueurs du top 100 parti­cipent à la tournée euro­péenne en indoor, l’Argentin Camilo Ugo Carabelli a décidé de jouer un Challenger sur terre battue à Guayaquil en Équateur.

Mais visi­ble­ment écœuré par l’état du court, le 75e mondial a subi­te­ment quitté le court à 5–5 dans le premier set lors de son quart de finale contre le Brésilien Joao Lucas Reis Da Silva (186e mondial). Ce dernier a donc été déclaré vain­queur et a même célébré sa qualification. 

Une scène pour le moins surprenante. 

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 15:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥