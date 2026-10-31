Alors que la plupart des joueurs du top 100 parti­cipent à la tournée euro­péenne en indoor, l’Argentin Camilo Ugo Carabelli a décidé de jouer un Challenger sur terre battue à Guayaquil en Équateur.

Mais visi­ble­ment écœuré par l’état du court, le 75e mondial a subi­te­ment quitté le court à 5–5 dans le premier set lors de son quart de finale contre le Brésilien Joao Lucas Reis Da Silva (186e mondial). Ce dernier a donc été déclaré vain­queur et a même célébré sa qualification.

🤣 Casse les co******. Je me tire ! Salut !



Camilo Ugo Carabelli a pris son sac et il s’est barré à 5–5 au premier set du Challenger de Guayaquil contre Reis Da Silva.



Apparemment, il n’en pouvait plus de l’état catas­tro­phique du court. pic.twitter.com/cEOePh5tr5 — Tennis Legend (@TennisLegende) October 31, 2026

Une scène pour le moins surprenante.