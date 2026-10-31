Alors que la plupart des joueurs du top 100 participent à la tournée européenne en indoor, l’Argentin Camilo Ugo Carabelli a décidé de jouer un Challenger sur terre battue à Guayaquil en Équateur.
Mais visiblement écœuré par l’état du court, le 75e mondial a subitement quitté le court à 5–5 dans le premier set lors de son quart de finale contre le Brésilien Joao Lucas Reis Da Silva (186e mondial). Ce dernier a donc été déclaré vainqueur et a même célébré sa qualification.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.