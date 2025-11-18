Le direc­teur du tournoi de Cincinnati a offi­cia­lisé le fait que la finale de son tournoi n’aura pas lieu le lundi en 2026, comme cela a été le cas en 2025.

Il a donc retrouvé une forme de luci­dité en décla­rant qu’or­ga­niser la finale du tournoi messieurs le dimanche était la garantie d’un vraie succès et d’une couver­ture média­tique digne de ce nom.

Alors que l’ATP essaye de changer nos habi­tudes pour des raisons obscures, ce retour à la raison ne peut que satis­faire les fans et les passionnés mais aussi les joueurs…

On rappelle que c’est Alcaraz qui avait soulevé le trophée après une finale tron­quée puisque Sinner, malade, avait du aban­donner dans le premier set.