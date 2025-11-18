Le directeur du tournoi de Cincinnati a officialisé le fait que la finale de son tournoi n’aura pas lieu le lundi en 2026, comme cela a été le cas en 2025.
Il a donc retrouvé une forme de lucidité en déclarant qu’organiser la finale du tournoi messieurs le dimanche était la garantie d’un vraie succès et d’une couverture médiatique digne de ce nom.
Alors que l’ATP essaye de changer nos habitudes pour des raisons obscures, ce retour à la raison ne peut que satisfaire les fans et les passionnés mais aussi les joueurs…
On rappelle que c’est Alcaraz qui avait soulevé le trophée après une finale tronquée puisque Sinner, malade, avait du abandonner dans le premier set.
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 12:37